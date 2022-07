Nadia Nadim har for nylig udtalt sig om sit ambassadørskab for VM i fodbold i Qatar. Selv udtaler hun, at det er en ”no-brainer”, fordi hun jo kommer derfra og derfor også ved, hvordan det står til, hvordan kulturen er, og hvad der ellers er af udfordringer. Men det ser hun ikke problemer i, for i Nadia Nadims optik kræver det stærke danske