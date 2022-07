Borgerlige ledere: Grib pennen!

Bøgerne fandt nødvendigvis ikke sin plads i boghylden mellem Jussi Adler-Olsen og Svend Brinkmann, men gav genklang i det politiske system og har haft en direkte effekt på den politik, som regeringen efterfølgende har ført.

Modsat har skrivelysten blandt de borgerlige politikere været til at overskue, hvor ”Liberale drømme og drøftelser” er det bedste bud på noget, der nærmer sig et filosofisk grundlag for Venstres politik i fremtiden.

Men bogen mangler dybde, en rød tråd, og de fremlagte visioner er grænsende til så generiske og indlysende, at de fleste næppe består ikke-teksten.

Alex Vanopslagh har for nuværende givet det mest kvalificerede bud på et liberalt tankegods med afsæt i dansk politik anno 2022, hvor han har udfordret tankegangen i ydelsessystemet og tilvejebragt begrebet om åndelig fattigdom. Men det er næppe særligt givende at lade blokkens suverænt mindste parti om egenhændigt at hælde kul på et tog, hvor co-piloterne i grøn og blå har mere travlt med at kritisere udbuddet i spisevognen.