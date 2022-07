Uvidenhed fritager ikke for ansvar

Hvis menige danskere kører for stærkt eller over for rødt, risikerer de at blive straffet – uanset om de bedyrer, at de ikke har lagt mærke til færdselstavler eller lyskryds.

Hvis en landmand ved en fejl undlader at indberette sit markarbejde til Landbrugsstyrelsen, vanker der ligeledes bøder eller andre sanktioner. Men nu forlyder det, at en statsminister – som på ulovlig vis har beordret et stolt, dansk eksporterhverv udslettet og i øvrigt har »groft vildledt« både minkavlere og offentlighed – kan gå fri af straf, fordi hun ikke vidste bedre om den manglende hjemmel.