Et flertal i Folketinget er netop blevet enigt om, at landets a-kasser fremover skal spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen. For såvel IDA’s medlemmer – højtuddannede med indsigt i it, teknologi og naturvidenskab – som mange andre faggrupper giver det glimrende mening. A-kasserne for højtuddannede har bedre indsigt i deres medlemmers