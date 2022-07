Jægere, konkurrenceskytter og jagtbutikker bløder i disse dage, og erhvervet er truet. Det er desværre ikke noget nyt, for dette har stået på i nu syv måneder! Lige siden Justitsministeriet i starten af året implementerede et nyt it-system inden for registrering af våben grundet nye EU-regler om registrering. Der er bare et stort problem.