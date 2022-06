Det er ejendommeligt, at Putins bemærkning ved det økonomiske topmøde i Sankt Petersborg om, at han ikke ser noget til hinder for ukrainsk medlemskab i EU, ikke har vakt større opmærksomhed. Tydeligere kan han næppe give udtryk for, at han har opgivet at erobre hele Ukraine. Er det ikke et oplæg til omgående at få stoppet krigen og få en