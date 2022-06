Historisk lav forbrugertillid kan betyde færre penge til kultur

Kulturbranchen er så småt ved at finde fodfæste efter to år, hvor mundbind og afstand blev normen, og hvor det at forsamle mennesker pludselig blev det værste, du som virksomhed kunne gøre. Tilbage stod alle os, der lever af og brænder for netop at forsamle mennesker og skulle finde os til rette i en ny, ekstraordinær virkelighed.