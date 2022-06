24/06/2022 KL. 07:30

For abonnenter

Fri os for alle mulige minoritetsgruppers urimelige krav om særbehandling

At trække​ diskriminationskortet er let, måske for let, og nutidens MeToo-herredømme gør det let at misbruge begrebet diskrimination til at tiltuske sig urimelig særbehandling.