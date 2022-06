20/06/2022 KL. 16:00

Flygtningesektor burde se Rwanda-planen i sin sammenhæng, inden den kritiserer

Det er på tide,​ at den sektor, som er sat i verden for at hjælpe alle flygtninge og fordrevne, begynder at se tingene i deres sammenhæng og ikke glemmer de langt flere ude i verden under sine bestræbelser for at hjælpe de relativt få, der når frem til Danmark.