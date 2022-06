Havde kronprinsparret fravalgt Herlufsholm til prins Christian og prinsesse Isabella, ville der helt sikkert også have været kritik af det. Jeg tror derimod, at det, at de har valgt, at deres børn skal gå på skolen, vil gøre, at der vil være endnu mere fokus på, hvad der sker på Herlufsholm fremover. Altså en hjælp til alle elever på skolen.