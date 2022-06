Rwanda har et behageligt stabilt klima i Afrikas højland. Jeg har været der. Det er primært afrikanere, der vil blive sendt dertil, og de er i forvejen bekendt med forholdene, i modsætning til forholdene her i Danmark, og de kan til enhver tid bede om at blive sendt hjem til deres familie. Forholdene, de skal leve under, er aftalt og kontrolleret