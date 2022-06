Da det blev annonceret, at jeg som blot 18-årig ville stille op til Folketinget, gjorde det en helt masse ”voksne” nervøse. Budskabet var primært, at en teenager ikke skal bestemme over ”voksnes liv”, men hvorfor skal de voksne bestemme over mit? I det demokratiske samfund, jeg er vokset op i, tæller alle stemmer det samme, fik jeg at vide.