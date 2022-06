Beklager, historien om danskheden er forældet

Det er rigtigt, at disse begivenheder har været med til at skabe os som folk, og naturligvis skal børn og unge lære om det i skolen. Men når jeg alligevel mener, at det er godt, at disse historier blegner og kommer til at fylde mindre, er årsagen, at et folk og et fællesskab, for at være meningsfuldt, hele tiden må genskabe sig selv og fortællingen om, hvorfor netop dette folk er specielt. Og man kan spørge om et fællesskab, som især bygger på ting, der er sket for mere end 150 år og ca. 75 år siden, overhovedet er et meningsfyldt fællesskab mere? Det ville i hvert fald være et folk og et fællesskab, der er gået fuldstændigt i stå – og som formentligt derfor hurtigt ville holde op med at være et fællesskab. Der er derfor brug for nye historier om, hvad der er specielt ved at være dansk. Den mest oplagte er for mig at se fortællingen om, hvorfor vi er blevet et af verdens lykkeligste folk.