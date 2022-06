Det er urimeligt, at psykisk syge stadig venter på politisk handling, der skal sikre deres værdighed

Det er nu snart fem måneder siden, at Sundhedsstyrelsen kom med et meget klart forslag til en forbedring af indsatsen for patienter ramt af psykisk sygdom.

Der var fagligt slet ingen tvivl om, at området havde brug for et løft, et klart løft og helst lige nu.

Sundhedsstyrelsen fandt fem hovedproblemer: 1. Utilstrækkelig