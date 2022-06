04/06/2022 KL. 07:30

Hvad er visionen, Inger Støjberg? DF version 2.0 eller noget, der kan rulle islam tilbage her i Danmark?

Jeg efterlyser et midterparti, der kan flytte så mange stemmer hen over midten, at Socialdemokratiet mister muligheden for at lave blokpolitik med woke-partierne, og som kan opsuge så mange stemmer fra Venstre og De Konservative, at de føler sig nødsaget til at gøre op med konventionerne.