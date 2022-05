Højrefløjen fører aggressiv kampagne mod den frie forskning

JP bragte 19/5 en klumme af Palle Weis. Det egentlige ærinde var at beskære forkerte holdninger under dække af at ville »sikre undervisnings- og forskningsfriheden«. Løftestangen er Chicago-principperne, og det er jo behageligt, at byen ligger så langt væk, at man kan bruge principperne til hvad som helst. Weis hævder i strid med principperne: