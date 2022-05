26/05/2022 KL. 17:00

Ja-kampagnen fik en rædselsfuld start – men det er klogt og fremsynet at afskaffe forsvarsforbeholdet

Et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet vil sende et signal til Putin om, at vi er bange for ham, men endnu mere bange for at samarbejde med vores europæiske allierede.