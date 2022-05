Det er ikke nyt, at EU-modstanderne er kreative i deres kritik af det europæiske fællesskab. Desværre er det blevet normen, at partier som Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Enhedslisten rent ud sagt fylder danskerne med løgn og falske påstande i debatten om forsvarsforbeholdet. Partierne fyger om sig med usandheder for at fremme deres