04/05/2022 KL. 15:00

EU skal blande sig helt uden om dansk udlændingepolitik

DF stiller sig stadig tvivlende over for regeringens evne og vilje til at realisere Rwanda-planen. Derfor har vi foreslået en screening af asylsøgere på Kærshovedgård. Det er langt det mest humane, fordi vi selv kan stå inde for overholdelse af menneskerettighederne – og vi tror, at det vil være ligeså effektivt.