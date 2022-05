Når man tager en tur til Mellemøsten, forstår man, hvorfor vi har de integrationsproblemer, vi har

I år brugte jeg min påskeferie på at tage på ferie i Damaskus, Syrien. Det gjorde jeg for at ved selvsyn se, om det var sikkert at sende syrerne tilbage til Damaskus. Jeg bestilte rejsen gennem et rejsebureau for at lette visumansøgningen, og det forløb også uden vanskeligheder. Jeg fløj til Libanon, overnattede en nat og så videre til