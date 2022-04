29/04/2022 KL. 17:00

Biskopper har ret: Flygtningepolitikken er kynisk og mangler kristne værdier

Vores kollektive evne til at lukke øjnene for lidelse er blevet for veludviklet, når vi accepterer, at danske børn langsomt sygner hen i syriske fangelejre.