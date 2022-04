Verdensfreden bringes i fare

Også jeg klandrer Rusland for angrebet på Ukraine. Men jeg bebrejder også Nato-landene i almindelighed og USA i særdeleshed for at lade hånt om Ruslands sikkerhedsinteresser. Et tankeeksperiment: Hvis Mexico ville indgå i en militæralliance med Rusland, hvad ville amerikanerne mon så tænke, sige og gøre?

Noget andet er, at Nato-landenes