Det er for farligt for de unge at bestemme selv – mener nogle politikere

Magnus Heunicke (S) og Peder Hvelplund (EL) vil sætte myndighedsalderen op fra 18 år til 25 år. De vil i hvert fald forbyde folk under 25 år at købe tobak. Det er simpelthen for farligt for unge under 25 år selv at bestemme. Det forslag åbner jo helt nye muligheder. Det næste bliver vel, at man først skal kunne få kørekort, efter man er