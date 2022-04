Forsvarsforbeholdet modarbejder dansk sikkerhed og økonomi

Den grundlæggende årsag for implementeringen af forsvarsforbeholdet i 1993 var frygten for en fremtidig EU-hær. Artikel 42 i EU-traktaten understreger, at beslutninger om EU’s forsvarsstrategi skal vedtages enstemmigt af alle medlemsstater, og afliver nu denne frygt. Ethvert land kan frit bidrage til EU-missioner eller afslå at deltage