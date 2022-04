Idéen om et borgerting er meningsløs

De Radikale og De Frie Grønne har ad flere omgange frembragt forslaget om oprettelsen af et såkaldt borgerting som et implementeret organ i Folketinget. Ambitionen er, at borgerne i højere grad skal få indflydelse på den politiske dagsorden, da politik i det nuværende demokrati ifølge de to partier er reduceret til blokpolitik uden nuancer.