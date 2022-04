Et ja den 1. juni er et ja til et stærkere Danmark

Det duer jo ikke, at svaret blafrer i vinden, og tvivlen om, hvorvidt et ja nu egentligt også er så vigtig, breder sig. For vi ved jo, at danske folkeafstemninger som regel resulterer i et nej. Denne gang skal være undtagelsen til reglen. Men skal det lykkes, er der behov for at samtænke signalpolitikken med de reelle gevinster ved at stemme ja til at fjerne det forsvarsforbehold, Danmark har haft siden 1992.

Først og fremmest skal vi stemme ja for at blive en del af Pesco. Siden 2017 har det været et permanent, strukturelt samarbejde mellem alle andre EU-lande end Malta og Danmark. I Pesco videreudvikles de deltagende landes militære kapaciteter om forpligtende mål, som deltagerne skal leve op til. Med den aktuelle tilstand, det danske forsvar befinder sig i, er det nok ikke det dummeste sted at være.