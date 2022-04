Det er ukrainernes behov, I skal dække, ikke jeres egne

Jeg følger aktivt og praktisk med i modtagelsen af gæster fra Ukraine. Og kan kun undres.

Aarhus Kommune er aktiv i at forhindre private i at involvere sig fuldt ud. På et stormøde den 8. marts advarede rådmand Anders Winnerskjold mig og andre fremmødte mod det. Skal man være frivillig, har kommunen også en afdeling for det.