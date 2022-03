Mette Frederiksen opgiver kampen mod de ekstremistiske moskéer

Under valgkampen i 2019 afgav Socialdemokratiet et valgløfte. Vel at mærke et af dets få valgløfter, som jeg bakkede helhjertet op om.

Mette Frederiksen lovede nemlig »et fuldstændigt stop for udenlandsk finansiering af ekstremistiske trossamfund og moskéer i Danmark fra stater, som ikke selv respekterer og praktiserer