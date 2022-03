Zelenskyj er anti-woke

Volodymyr Zelenskyj er alt det, som man traditionelt forbinder med at være et rigtigt mandfolk. Han opgav en lukrativ skuespillerkarriere for at blive præsident på en politisk ambition om at fjerne korruption og samle en splittet nation.

Som altid er den slags projekter agtværdige, men også næsten dømt til at skuffe, når d