Vi leder efter nogle svar

Er jeg den eneste, der spørger: Hvordan kan man i vores digitale verden holde et helt (russisk) folk hen i uvidenhed om de faktiske forhold? Hvordan kan det ske, at russerne, der havde mulighed for frihed og demokrati, synker tilbage og ender med det, de kom fra: diktatur og undertrykkelse? Er det ikke tiden nu, at Vesten fortæller Kin