På det seneste har et overvældende antal medier fra hele verden kontaktet mig for at bede om interview. Dette brev er mit svar på disse forespørgsler, og det er mit vidnesbyrd fra Ukraine.

Det, der skete for lidt over en uge siden, var ikke til at tro. Vores land var fredeligt, og vores byer og landsbyer var fulde af liv.