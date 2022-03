Flere ressourcer til forsvaret, hurra! Men 11 år?!

Først og fremmest vil jeg kvittere for, at et stort flertal i Folketinget endelig er vågnet op og har indset nødvendigheden af et dansk forsvar. Mere end 30 års fredsdividende med hårde og grove besparelser af alle forsvarets værn, med især hæren som største prygelknabe, udtænkt og udført af især Finansministeriets sjælløse regnedrenge