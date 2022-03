En af de vigtigste opgaver for et lands regering er at sikre dets sikkerhed. Vores har negligeret forsvaret utallige gange med katastrofale følger. I årtier har vi levet i en drøm om, at Vestens demokratiske ideer havde sejret globalt. Det var allerede dengang uendeligt uhistorisk og naivt. Nu jamrer vi over omkostningerne ved med tide