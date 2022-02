Barske Bramsen kæmper et nyt slag

Kamæleoner er kendt for deres evne til at skifte farve. Nu har Mette Frederiksen vist sig at have samme evner. Først var hun rød, før hun var grøn, nu er hun pludselig grøn, før hun er rød.

Hun har også skiftet mening om sin stjerneminister Trine Bramsen, der er blevet forfremmet til transport- og ligestillingsminister.