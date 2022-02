Anklagemyndigheden led nederlag, da Østre Landsret torsdag satte FE-chef Lars Findsen på fri fod. Tre landsdommere var uenige med Københavns Byret i, at der er noget grundlag overhovedet for at fængsle ham i sagen, hvor han er sigtet for læk af tophemmelige oplysninger.

Jeg har fra starten været dybt berørt af sagen og blev lykkelig på Lars Findsens vegne, men lykkefølelsen forsvandt hurtigt. For sagen har skadet mere, end den har gavnet. Den har været katastrofal for FE