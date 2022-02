Nå, der røg ligestillingen under bussen

Efter statsminister Mette Frederiksens ihærdige forsøg på at redde Trine Bramsen ved at udføre en kontrolleret ministeriel stoleleg endte det med, at den største taber ikke blev en minister, men derimod et ministerium. Et vigtigt et af slagsen.

Ligestillingsministeriet endte, som det altid har gjort, med at agere kastebold blandt de andre ministerier, som åbenbart anses for værende af højere prioritet.