Sex skal på skoleskemaet

Seksualundervisning skal ikke begrænses til folkeskolen, når gennemsnitsalderen for seksuel debut er 16 år. Derfor skal det på skemaet på gymnasiet og øvrige ungdomsuddannelser. Og der er behov for en opdateret undervisning. Seksuel dannelse anno 2022 skal lære vores unge om, at kroppe kan se ud på mange forskellige måder. Om grænser, som skal respekteres. Om andre kønsforståelser end mand og kvinde. Om at sex kræver samtykke.