Politikere spænder ben for hockeystav og klimaløsninger

Mange har gjort grin med Dan Jørgensen og hans hockeystavstilgang. Jeg vil forsvare den. Den dækker over, at Danmark skal reducere sin CO 2 -udledning med 70 pct. inden 2030 gennem ny teknologi og viden. Denne tilgang bør roses, da den vidner om et optimistisk blik på fremtiden. En tro på, at vi ved mere i morgen end i dag. Hockeystaven skaber en positiv dagsorden for forskere, virksomheder, politikere og i sidste ende klimaet.