Slå ned på 3F's bøllemetoder

Så viste 3F og dens samfundsomstyrtende afdeling i Københavns Lufthavn igen, hvad den er støbt af, da den gjorde livet surt for hundredvis af familier på vej på vinterferie. Jeg var selv på vej på skiferie med et SAS-fly til Milano, da vi pludselig på rygtebørsen fik at vide, at flyet var forsinket som følge af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der altså fik konsekvenser for en masse familier på vej på ferie.