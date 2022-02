Er landets statsminister til at stole på?

I november på et af Mette Frederiksens utallige pressemøder appellerede hun til befolkningen: »I bliver nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget.« Efter hvad der er kommet frem om Danmarks nedlukning, om minksagen og om sigtelserne mod FE-chefen Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, er man begyndt at tvivle.