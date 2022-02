Har vi intet lært af 1864?

Mangel på krudt og kugler, forældede missiler, frigat uden missiler, ingen jagere om natten på Bornholm – det ligner tiden op til slaget ved Dybbøl 1864, hvor vi stadig havde forladegeværer. Hvis Danmark skal være en troværdig Nato-partner, må politikerne tage hovedet ud af busken, være realistiske og udvise rettidig omhu. Regeringen synes at have berøringsangst i forhold til militæret for ikke at miste taburetterne.