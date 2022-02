I et indlæg 8/2 skriver formanden for fælleskomiteen for Israel, at Amnesty i sin nye rapport om Israels apartheid-system over for palæstinenserne sammenligner med apartheid-systemet i Sydafrika og Holocaust. Derudover skriver formanden, at rapporten virker som et bestillingsarbejde, hvor viden er erstattet med konstruerede myter bygget til at delegitimere staten Israels ret til at eksistere. Intet kunne være mere forkert.