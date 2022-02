Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis kamp om vælgerne ødelægger Danmark

Efter Socialdemokratiets valgnederlag til DF i 2015 igangsatte Mette Frederiksen & Co. en analyse af vælgerflugten. Analysen viste, at mange utro vælgere havde svært ved at se sig selv i arbejde. En anerkendt sygdom fritager dig for pligten til at arbejde.

Løsningen blev derfor opfindelsen af en ny sygdom: nedslidning. Et sygdomsbegreb, der savner enhver lægelig begrundelse, men er blevet så dygtigt markedsført, at det nu opfattes som en rigtig og anerkendt sygdom (der