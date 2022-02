FN og EU giver vindmølleøen og modstandere af a-kraft en mavepuster

FN og EU-Kommissionen har klassificeret atomkraft som grøn energi på linje med vindmøller og solpaneler. Det passer dårligt sammen med Danmarks vedtagelse af en vindmølleø til 200 mia. kr. Og det er på høje tid, at der fortages en kvalificeret revurdering af, om pengene er bedre anvendt på at bygge atomkraftværker i Danmark. For den samme pris kunne vi få to.