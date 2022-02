Vi har ikke råd til at have 100.000 uden for arbejdsmarkedet

I dag er der ca. 140.000 tilmeldt som jobsøgende på Jobnet. Der er lige nu 111.500 borgere på kontanthjælp. Samtidig foregår der en livlig debat om, hvordan vi tiltrækker udenlandsk arbejdskraft.

Vi kan ikke løse de nuværende udfordringer ved udelukkende at få et stort antal kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er et både-og. For de ledige kontanthjælpsmodtagere er blevet den glemte arbejdskraft i den politiske debat.