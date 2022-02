Thulesen Dahl burde være gået før

Jeg vil lige gøre Steffen Rasmussen (JP 27/1) opmærksom på, at skal man bruge sammenligninger, skal det være sammenlignelige billeder. At sammenligne et skib og et politisk parti som DF er ikke brugbart. Jeg ved heller ikke, om der er nogen, der i nyere tid forventer, at en kaptajn skal gå ned med sit skib, som vedkommende blot er ansat til at føre. Skibet ejes i øvrigt normalt af andre, ligesom et politisk parti ikke ejes af formanden, men af medlemmerne. Det er klogt, hvis en form