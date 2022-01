Danmark har ikke tabt

Når vi åbner avisen eller tænder fjernsynet, støder vi en gang imellem på historier, hvor almindelige demokratiske værdier og ligestilling bliver udfordret af meget reaktionære religiøse medborgere.

Jyllands-Posten har senest skrevet om to lærerstuderende, der nægtede at give hånd til en mandlig kollega. Skolen valgte derfor at stoppe praktikopholdet. De to studerende fik efterfølgende medhold i Ligebehandlingsnævnet og blev tilkendt en kompensation.