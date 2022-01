Det er åbenbart legitimt at opfatte en fremstrakt hånd som en krænkelse

Dronning Margrethes møde med Angela Merkel står som et levende eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi som medborgere er enige om, hvordan man hilser på hinanden. Giver man hånd eller ej? Hvis ikke man er enige, ender man med som dem at stå famlende og kejtede over for hinanden. I coronaens skygge er det uskyldigt og forståeligt – selv om det kan undre, at ingen havde forberedt dronningen og kansleren på, hvordan de skulle hilse på hinanden.