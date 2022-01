Efterlysning: Hvor er Venstres asylpolitik?

Hvor er Venstres asylpolitik? Da Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, jo er flyttet til Jylland, og vi ikke på Christiansborg har kunnet få ham til at oplyse, hvad Venstres asylpolitik er, så bringer jeg denne efterlysning i Jyllands største avis.

Vores nuværende asylsystem er inhumant og reelt brudt sammen. Derfor har regeringen i snart et år arbejdet intenst på at etablere et modtagecenter i et partnerland uden for Europa. I al den tid har Venstre og partiets udl