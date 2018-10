Note fra Karen Attiah, Washington Post, redaktør for international debat

Jeg modtog denne klumme fra Jamal Khashoggis oversætter og assistent, dagen efter Jamal var meldt savnet i Istanbul. Vi ventede med at udgive den, fordi vi håbede, at Jamal ville vende tilbage, så han og jeg kunne redigere den sammen. Nu bliver jeg nødt til at se i øjnene: Det kommer ikke til at ske. Dette er den sidste artikel fra hans hånd, jeg kommer til at redigere. Klummen udtrykker hans engagement og lidenskabelige kamp for frihed i den arabiske verden. En frihed han nu formentlig har ofret livet for. Jeg vil for altid være taknemmelig for, at han for et år siden valgte Washington Post som sit sidste journalistiske hjemsted, og vi derfor fik mulighed for at arbejde sammen.

Jeg læste for nylig den seneste ”Freedom in the World”-rapport online udgivet af Freedom House, og her så jeg det sort på hvidt. Kun ét land i den arabiske verden kan betegnes som ”frit”, nemlig Tunesien.

Jordan, Marokko og Kuwait følger efter som ”delvist frie”. De øvrige lande i den arabiske verden vurderes som ”ikke frie”.

Med andre ord er arabere i disse lande enten uden fri adgang til viden eller direkte misinformerede. De har ikke muligheden for at forstå, for slet ikke at tale om offentligt at debattere de forhold, der har betydning for deres egen del af verden og hverdag.

Den statsligt kontrollerede fortælling dominerer sindstilstanden i offentligheden, og selv om mange ganske vist ikke tror på fortællingen, er det store flertal offer for det fordrejede narrativ. Desværre er der ikke udsigt til, at det vil ændre sig.

I foråret 2011 tændtes håbet i den arabiske verden. Journalister, akademikere og den brede befolkning var bristefærdige af forventninger til et blomstrende og frit arabisk samfund i de forskellige lande. De så frem til at blive befriet for deres regeringers tyranni, deres stadige interventioner i nyhedsdækningen og tilbageholdelse af viden.

Deres håb blev hurtigt knust; deres samfund faldt enten tilbage til tidligere status quo, hvis da ikke forholdene blev yderligere forværret.

Min kære ven, den prominente saudiske forfatter Saleh al-Shehi, har skrevet en af de mest læste klummer nogensinde publiceret af den saudiske presse. Han er nu uberettiget fængslet i fem år for ytringer, som af det saudiske styre anses for at være statsfjendtlige.

Den egyptiske regerings konfiskering af et helt oplag af avisen al-Masry al Youm fik ingen kolleger til at protestere eller reagere. Sådanne handlinger indebærer ikke længere truslen om sanktioner fra det internationale samfund. Der bliver højest udtrykt fordømmelse hurtigt efterfulgt af tavshed.

Som resultat har de arabiske regeringer nu frit slag til i stigende omfang at give medierne mundkurv på. Engang troede journalister, at informationer ville flyde frit på internettet uden den censur og kontrol, som de trykte medier kan underlægges.

Men regeringer, der baserer deres magt på at holde befolkningen hen i uvidenhed, har skånselsløst blokeret internettet. De har også arresteret lokale journalister og ødelagt avisers indtjeningsgrundlag ved at lægge pres på annoncørerne, så de holder sig væk.

Der er kun få åndehuller tilbage, hvor håbet fra det arabiske forår stadig er i live. Qatars regering støtter international nyhedsdækning i modsætning til nabolandene, der kontrollerer nyhedsstrømmen for at opretholde den ”gamle arabiske verdensorden”.

Selv i Tunesien og Kuwait, hvor pressen anses som i hvert fald ”delvis fri”, fokuserer medierne på indlandsstof og ikke på emner, der angår den arabiske verden som helhed. De er tøvende overfor at lade journalister fra Saudi Arabien, Egypten og Yemen komme til orde.

Selv Libanon, den arabiske verdens kronjuvel hvad angår pressefrihed, er blevet offer for polariseringen og indflydelsen fra den pro-iranske Hizbollah-bevægelse.

Den arabiske verden har fået sig sit eget jerntæppe, ikke på grund af ydre fjender, men fordi indre kræfter kappes om magten. Under Den Kolde Krig spillede Radio Free Europe, der fik stigende betydning som kritisk stemme, en vigtig rolle ved at så og nære håbet om frihed.

Araberne har brug for noget lignende. I 1967 overtog New York Times og Washington Post i fællesskab ejerskabet over International Herald Tribune, som siden har været et talerør for stemmer fra hele verden.

Min egen avis, Washington Post, har taget initiativ til at oversætte mange af mine artikler og publicere dem på arabisk. Det er jeg dybt taknemmelig for. Araberne har brug for at læse på deres eget sprog, så de bliver i stand til at forstå og diskutere de amerikanske og vestlige demokratier i deres mange aspekter og nuancer.

Hvis en egypter kan læse om, hvad et byggeprojekt i Washington egentlig koster, bliver han eller hun bedre i stand til at forstå implikationerne af lignende projekter i hans eller hendes eget samfund.

Den arabiske verden har brug for en moderne version af de gamle, transnationale medier, så borgere kan få indblik i begivenheder rundt omkring i verden. Endnu vigtigere er det, at arabiske stemmer får mulighed for at komme til orde.

Vi lider under fattigdom, elendig ledelse og dårlig uddannelse. Gennem skabelsen af et uafhængigt, internationalt forum, der ikke er underlagt nationalistiske regeringers hadpropaganda, bliver helt almindelige mennesker i den arabiske verden i stand til at adressere de strukturelle problemer, deres samfund står overfor.

